- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta ca a desemnat un secretar de stat care impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta va tine legatura cu spitalele si cu familiile pacientilor transferati vineri dimineata, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals".

- Sotia artistului a declarat ca Toni Grecu era intr-un salon de la etajul 2. „Toni este evaluat acum de medicii de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Nu știu care este exact starea lui. Știu doar ca incendiul a avut loc la parter, iar Toni se afla intr-un salon de la etajul doi”, a declarat pentru Libertatea Cristina…

- Un incediu a izbucnit azi dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala, iar 102 pacienți cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate, iar a patra a decedat deși s-a incercat resuscitarea acesteia. Deocamdata nu…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in urma incendiului de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, in urma caruia patru pacienți și-au pierdut viața, iar o alta persoana se afla in stare grava, fiind intubata și ventilata. Procurorii…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" din Capitala a fost lichidat, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Nu mai avem alte persoane in stare critica", a precizat seful DSU. Potrivit acestuia, "ramane problema in mana celor care vor…

- Patru persoane au decedat vineri dimineata in incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’ din Capitala. Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

- Intr-o scrisoare transmisa Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, ministrul Sanatați, Vlad Voiculescu, cere menținerea restricțiilor din Capitala, in contextul in care CMBSU discuta la acesta ora despre relaxarea restricțiilor.