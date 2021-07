Imagini dramatice după inundațiile devastatoare din Europa FOTOGALERIE &"Catastrofale&", ca &"în razboi&", &"fara precedent&" - inundațiile care au lovit Germania și o parte din Europa saptamâna aceasta, dupa ploi abundente, sunt de o amploare rar întâlnita, cu peste 150 de morți și sute de disparuți raportați pâna acum.

Germania, Belgia și Olanda au fost țarile europene cel mai puternic afectate de fenomenele meteorologice extreme din ultimele zile.

VIDEO/FOTO Inundații devastatoare în Europa: Bilantul creste la 133 de morti în Germania. Alte câteva sute de oameni sunt dați disparuțiPremierul olandez evoca schimbarile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

