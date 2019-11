Stiri pe aceeasi tema

- Venetia se confrunta vineri cu amenintarea unui nou episod de inundatii, in jurul pranzului nivelul apei putand depasi cu 160 de centimetri valoarea normala, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia DPA. ''Inca o zi cu situatie de urgenta'', a scris primarul Luigi Brugnaro pe…

- Autoritațile italiene au anunțat ca vor decreta stare de urgența în Veneția, dupa ce orașul a fost inundat în urma unui nivel neobișnuit de ridicat al mareei, informeaza postul BBC News, scrie Mediafax.Peste 80% din oraș, un sit istoric inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, care se afla de miercuri la Venetia ca urmare a inundatiilor grave care au lovit aceasta regiune, a anuntat in Consiliul de ministri de joi ca a fost declarata starea de urgenta si au fost aprobate primele ajutoare pentru locuitorii din zona si pentru a sprijini…

- Inundațiile severe din Veneția, care au cuprins o mare parte a orașului, sunt un efect direct al incalzirii globale. Nivelul uriaș al apelor din regiune ar putea lasa un semn permanent in mai mult de 50 de ani...

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a confirmat vineri noapte ca guvernul a decretat stare de urgenta in capitala Santiago in urma protestelor care au creat haos in oras in ultimele zile, potrivit rtve.es. Oameni infuriati de cresterea pretului pentru calatoria cu metroul (de la 800 la 830 de pesos,…

- Starea societații civile din Romania continua sa fie in declin, așa cum reiese din Indexul Sustenabilitații Organizatiilor Societatii Civile pentru anul 2018. Autorii raportului arata ca inabușirea protestelor din 10 august, discursul denigrator al autoritaților publice la adresa organizațiilor neguvernamentale,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, dupa ce a fost adoptata motiunea de cenzura, se va intoarce pe functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare "Constantin Opris", pe care a ocupat-o inainte de a fi ministru. Aceasta a mai spus ca nu se aștepta sa cada Guvernul dar…

- Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase mai multe focuri de arma. Doi oameni au murit si cel putin alti doi au fost raniti in atacul de la sinagoga si intr-un alt incident care ar fi avut loc la un fast-food din acelasi oras. Un martor a relatat…