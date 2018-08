Imagini din vacanţa lui Nicolae al României Nepotul Regelui Mihai adora plimbarile pe munte, dar si traseele de ciclism ce traverseaza padurile. Nicolae al Romaniei isi dovedeste inca o data dragostea pentru meleagurile stramosesti unde, desi nu a avut ocazia sa creasca, are acum prilejul de-a le strabate, de-a le admira si de-a le vizita tot mai des. Dupa ce luna trecuta a vizitat Timisoara, luna august l-a prins pe Nicholas Medforth-Mills intai la Brasov si Bran, apoi in Transilvania. Dupa scurt timp, a revenit in Bucegi, la Sinaia, unde a ramas pret de mai multe zile – cel mai probabil, retinut cu pregatirile ce se desfasoara pentru… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea OTL, prin directorul Mircea Pop, și-a declarat interesul pentru a dota societatea de transport in comun cu autobuze hibrid, pe care le apreciaza ca fiind mai rentabile decat cele electrice, din punctul de vedere al raportului funcționare-preț. Desigur, intenția singura nu conteaza…

- Zeci de gospodarii si locuinte au fost inundate sambata seara in județul Brașov. Mai multe masini au fost luate de ape in localitatea Ormeniș, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Luiza Danila, cele mai afectate de ploile care au avut loc in ultimele 12 ore…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații și Cristian Grasu, secretar de stat s-au aflat astazi, la Iași, la prezentarea modelului arhitectural al Spitalului Regional care va fi construit aici. Prezentarea a fost realizata de catre consultanții Bancii Europene de Investiții (BEI), care sunt partenerii MS si…

- Angajații români cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de servicii turistice, potrivit unei analize BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma de beneficii extrasalariale pentru angajați din România. Pâna la finalul anului 2018,…

- Argumentul angajatilor este posibilitatea de a utiliza mai eficient bugetul de beneficii primit lunar de la angajator, considera cofondatorul BenefitOnline.ro, Stelian Bogza. "Angajatii din platforma BenefitOnline.ro isi cheltuiesc din ce in ce mai mult bugetele pe vacante in Romania, principalul…

- Angajații romani cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de servicii turistice, potrivit unei analize BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma de beneficii extrasalariale pentru angajați din Romania. Pana la finalul anului 2018, angajații vor cumpara…

- Pregatirile pentru casatoria princiara din toamna au intrat in linie dreapta. Mirii au fost deja la degustarea meniului. Nepotul Regelui Mihai si aleasa inimii sale, Alina-Maria Binder, traiesc din plin emotiile apropierii marelui eveniment din 30 septembrie, de la Sinaia. Pas cu pas, cuplul princiar…

- Liga 1, play-out, etapa 12. Gaz Metan – Sepsi Sfantu Gheorghe (ora 18.30, Digi, Telekomsport, Look). Medieșenii pot obține salvarea. Sepsi Sfantu Gheorghe s-a liniștit. Dupa eșecul celor de la Voluntari cu Dinamo, covasnenii sunt siguri și de al doilea an in prima liga. Medieșenii pot obține și ei punctele…