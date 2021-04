Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a publicat, pe pagina personala de Facebook, un clip video in care arata cum se desfașoara activitatea intr-o unitate de primiri urgențe in contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. „Acest scurt film va arata situația reala din interiorul sistemului…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat luni seara la Digi24 cateva grafice care arata situația pandemiei de coronavirus in Romania, care se confrunta in aceasta perioada cu valul 3. Totodata, medicul a avut și un mesaj pentru cei care protesteaza fața de masurile luate de autoritați…

- OFICIAL| 4.383 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 859.709 de imbolnaviri. 44 decese și 1.232 de persoane internate la ATI Duminica, 14 martie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 martie,…

- OFICIAL| 4.278 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 812.318 de imbolnaviri. 77 decese și 1.032 de persoane internate la ATI Miercuri, 3 martie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 3 martie, pe…

- Din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in bilanțul de vineri, reiese ca, in prezent, in Romania sunt 34.433 de cazuri active de Covid, din care 7.109 sunt pacienți internați in spital.

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca dorinta de vaccinare impotriva COVID-19 este foarte mare in Romania, iar acesta este un lucru bun, dar si ca tinta este de 10 milioane de persoane vaccinate pentru a reveni cat mai aproape de normalitate, potrivit g4media.ro. ,,Este foarte bine ca exista dorinta…

- Despre amanarea președintelui Klaus Iohannis in a doua etapa a vaccinarii, Alexandru Rafila crede „ca a fost o chestiune de ormalitate. Daca s-ar fi vaccinat prima data, era o discuție ca de ce nu s-a vaccinat cand ii venea randul. Intotdeauna in Romania exista interpretari, exista doua tabere, n-aș…