Stiri pe aceeasi tema

- ‚,Donare’’ inedita Aceste vremuri pe care le traim de aproximativ 2 luni de zile și pe care, cu siguranța, cei mai mulți dintre noi nu și-ar fi imaginat vreodata ca le vom experimenta, au sadit in sufletele multora tristețe, nesiguranța și dor de cei dragi, din cauza legilor provizorii ce ne-au ținut…

- Fetița Andreei Banica a implinit 11 ani. Sofia s-a transformat intr-o adevarata domnișoara ce seamana tot mai mult cu tatal ei, Lucian Mitrea. Artista i-a transmis un mesaj emoționant acesteia, pe contul de socializare. „Sofia implinește astazi 11 ani! ❤️Cred ca orice mama are același sentiment... Ca…

- O fetita din Galati a avut parte, miercuri, de o surpriza chiar de ziua ei: a primit un tort de la jandarmi. Aceștia i-au dus cadoul la usa apartamentului chiar in ziua in care ea a implinit 6 ani. Fata a ramas fara cuvinte si de abia a reusit sa le multumeasca jandarmilor pentru surpriza, anunța…

- Unele povesti de dragoste nu se termina cu adevarat niciodata. Jessie J și Channing Tatum i-au luat pe toți prin surprindere atunci cand au anunțat ca formeaza un cuplu, la doar cateva luni dupa ce actorul divorțase de frumoasa sa soție. Iata ca fluturașii din stomac, plimbarile sub clar de luna, declarațiile…

- „Fii tare, Romania mea!”, este mesajul transmis din Italia de o fetița romanca, izolata in casa alaturi de toata familia sa. In varsta de șase ani, Sofia Maria se numara printre romanii care au transmis ganduri de incurajarea din țara europeana in care pandemia de coronavirus face ravagii.Impreuna cu…

- Andreea Balan și George Burcea s-au reunit astazi pentru a putea fi alaturi de Clara Maria, cea de-a doua fetița a lor care a implinit un an in urma cu doar cateva zile. Acum are loc ruperea turtei, iar evenimentul se intampla chiar in casa nașilor: Aurelian Temișan și Monica Davidescu.

- Emoții uriașe in ediția a noua din sezonul 3 al emisiunii Asia Express! Primele doua echipe care au terminat proba „Țeava” au parte de o misiune speciala, iar cei care au ratat proba urmeaza sa-și caute cazare!

- Sarbatoare mare in familia lui Catrinel Menghia! Fetita ei a implinit un anisor. Acest eveniment important nu avea cum sa treaca fara sa fie celebrat, astfel ca, parintii micutei i-au pregatit o surpriza de proportii. Iata ce mesaj i-a transmis vedeta Carolinei!