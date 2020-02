Stiri pe aceeasi tema

- Confesiunile șocante ale lui Justin Bieber continua. De aceasta data, artistul a recunoscut faptul ca a inșelat-o pe Hailey Baldwin inainte de a o lua de nevasta, iar „vinovata” de acest lucru ar fi char Selena Gomez.

- Vladuța Lupau a avut o creștere uimitoare in cariera, lucru care a adus-o in prim-plan in presa mondena. Mai cu seama, atenția fanilor s-a indreptat mai mult asupra sa dupa scandalul cu Armin Nicoara. Cei care o urmaresc pe rețelele de socializare au fost surprinși de noile imagini postate de aceasta…

- Cantaretul canadian Justin Bieber a lansat "Yummy", primul sau single din ultimii cinci ani, care va aparea pe cel de-al cincilea album de studio si in care ii aduce un tribut celei care ii este sotie, modelul Hailey Baldwin, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Dupa o pauza lunga pe…

- Justin Bieber iși pregatește revenirea in prim-planul scenei muzicale dupa o pauza in care s-a dedicat vieții de familie, casatorindu-se cu modelul Hailey Baldwin, in toamna anului 2018. Miniseria produsa de YouTube se va numi ”Justin Bieber: Seasons” și este regizata de Michael D. Ratner. Cele 10 episoade…

- Multe cupluri de vedete si-au unit in secret destinele si au dorit sa repete ceremonia alaturi de familie si de invitati cum a fost cazul lui Sophie Turner si Joe Jonas, care, dupa ce si-au spus "da" in Las Vegas, s-au casatorit apoi religios intr-un castel din Franta. Sau al vedetei pop Justin Bieber…

- Cel mai spectaculos moment de la nunta Andreei Balan a fost, de departe, dansul mirilor. Au inceput pregatirile cu o luna inainte si au avut timp astfel sa faca totul perfect. Mirific pana la cel mai mic detaliu! Va prezentam imagini nedifuzate pana acum de la evenimentul anului!

- Justin Bieber iși ține tot timpul fanii cu sufletul la gura. A trecut printr-o perioada dificila, cand a suferit de depresie, s-a casatorit in secret cu modelul Hailey Baldwin, a revenit in muzica cu o piesa care a ajuns in topuri, iar acum și-a facut o schimbare dramatica de look. Nu! Bieber nu mai…

- Alexandru Mitrita s-a casatorit civil cu Alesia, dupa o relatie de mai mult timp. In luna februare a acestui an, fotbalistul si-a cerut iubita in casatorie. MAREA CONTROVERSA de la nunta fiicei lui GIGI BECALI. Abia acum s-a aflat ADEVARUL Cea care a dat vestea este chiar Alina Andreea,…