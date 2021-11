Stiri pe aceeasi tema

- Nicoale D., barbatul din Neamț care și-a injunghiat fiicele gemene și și-a ranit și soția, le-a spus anchetatorilor, dupa ce a fost incatușat, ca regreta un singur lucru. "Imi pare rau ca n-a fost și soacra aici", a spus el, suparat. Polițiștii din neamț au intervenit de urgența, sambata dimineața,…

- Ieri a fost o zi grea pentru familia și prietenii Rebecai Condrea. Tanara de 20 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Cluj, a fost inmormantata. Zeci de persoane au venit sa o conduca pe ultimul drum pe studenta.

- Alex Nițu, tanarul de 25 de ani gasit mort in Ramnicu Sarat, in cabina TIR-ului sau, a fost inmormantat. Familia distrusa l-a condus pe acesta pe ultimul drum in șiroaie de lacrimi, iar colegii de munca l-au dus la groapa intr-o coloana de TIR-ului, primul fiind chiar cel in care și-a dat ultima suflare.

- Petrica Cercel a fost inmormantat ieri la cimitirul Ghencea din Capitala, iar pe ultimul drum a fost condus de familie și prieteni, insa n-a fost uitat nici de colegii de breasla din lumea manelelor. Ce artiști au venit sa-i aduca un ultim omagiu in cea mai trista zi.

- Printre persoanele aflate la fata locului se numara membrii familiei, prieteni, cat si multe personalitati care l au admirat de a lungul carierei sale.Inmormantarea legendarului sportiv, Ivan Patzaichin, a avut loc marti, 7 septembrie 2021, la Cimitirul Bellu din Capitala. Regretatul canoist a fost…

- O inregistrare video veche, alb-negru, cu un tigru de Tasmania a fost colorata pentru a infatisa mai bine aceasta specie disparuta cu multe decenii in urma, a anuntat marti agentia arhivelor australiene, relateaza AFP. Animalul din clasa Thylacinus cu alura de lup, supranumit tigru de Tasmania…

- Trei avioane militare s-au prabusit in ultimele trei zile in locuri diferite de pe glob. Ultimul eveniment nefericit, un zbor experimental, a fost filmat. Un avion a luat foc si s-a prabusit. Este vorba de un prototip de avion militar de transport Ilyushin Il-112V cu trei persoane la bord s-a prabușit…

- Astazi a avut loc inmormantarea celor doi gemeni morți la Ploiești, dupa ce au cazut in gol de la etajul 10. Micuții au fost inmormantați in sicrie albe, fiind alaturi de ei la ceremonie atat mama, cat și tatal lor.