- Dupa cutremurul soldat cu morți și raniți din Albania, din noaptea trecuta, un alt cutremur, cu magnitudinea de 5,4 grade, s-a produs la cateva minute dupa orele 11,00 in Bosnia și Herțegovina, astazi, informeaza Centrul Seismologic Euro-Mediteranean. Seismul a avut loc la o adancime de 10 kilometri,…

- UPDATE, ora 9:31 – Cel putin patru persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter s-a produs in Albania, marti dimineata, și a facut zeci de victime, la o prima evaluare. De asemenea, mai multe cladiri s-au prabusit, iar locuitorii au inceput sa alerge panicati pe strazi.

- UPDATE – Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism…

