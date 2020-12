Imagini cu varianta de baza a noului model Dacia Sandero/Logan 1.0 SCe Access 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta de baza se numeste Dacia Sandero 1.0 SCe Access 2021 si este prezenta aici cu o singura culoare si nici un echipament optional petru a avea cel mai mic pentru pentru o masina NOUA din Romania. Aici vorbim de un Sandero echipat cu motorul 1.0 Sce de 65 CP si cutie manuala…

- Ritmul de raspandire a noului coronavirus a fost relativ constant in ultima perioada in Romania. Saptamana trecuta numarul de cazuri noi a fost cu 2.000 mai mare decat in precedenta saptamana. Aproape 32% din cazurile noi de COVID-19 au fost confirmate intre 9 si 15 noiembrie, si au fost in: Bucuresti,…

- In luna aprilie, Hyundai a publicat primele imagini și informații referitoare la noua generație Elantra, model care in acest moment este disponibil doar pe piețele din Asia și America de Nord. Cateva luni mai tarziu, asiaticii au prezentat și varianta N Line, o versiune cu modificari orientate catre…

- Drumul care face legatura intre localitatile clujene Marisel si Maguri Racatau a fost asfaltat. Imagini din drona dezvaluie unul dintre cele mai frumoase drumuri turistice montane din Romania.

- Polițiștii din Borșa, județul Maramureș, s-au sesizat din oficiu și fac cercetari, dupa ce, in mediul online, au aparut imagini in care o profesoara lovește mai mulți elevi.Poliția Maramureș a anunțat, duminica, faptul ca polițiștii din Borșa s-au sesizat din oficiu și fac cercetari la o școala…

- Romania nu exclude posibilitatea introducerii testelor obligatorii pentru persoanele care vin din țari cu multe cazuri de COVID-19. Ministrul Sanatații spune ca propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența. In prezent, 40 de țari au fost evaluate de Romania cu risc…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca specialistii discuta despre solicitarea unui test negativ de coronavrus la intrarea in tara a celor care vin din tari din zone de risc si se vor face propuneri CNSU si Guverului in acest sens. Varianta principala care se discuta este sa se ceara un test…