Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana doreste ca 70% din adultii din UE sa fie vaccinati pana in vara anului 2021. Daca ritmul actual de vaccinare persista, blocul in ansamblu ar ajunge la doar 15% pana la sfarsitul lunii septembr

- Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca Romania ar putea vaccina anticoronavirus 10 milioane de cetațeni pana la finele lunii septembrie, deoarece pana atunci ar trebui sa beneficieze de circa 20 de milioane de doze. Rafila a precizat insa ca, pentru a se ajunge…

- Samsung Galaxy S21 a fost lansat pe piața și deja ofertele de la operatori și nu numai au inceput sa curga. Poate ca majoritatea utilizatorilor de terminale premium Samsung, cel puțin cei care folosesc smartphone-uri din gama S20 sau Note 20, nu iau in calcul un upgrade la cel mai nou telefon lansat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca saptamana viitoare ar trebui sa inceapa faza a doua de vaccinare, cea in care vor fi vaccinați lucratorii din domeniile critice și populația cu grad de risc. El a mai spus ca ”daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de vaccinuri pe zi”, in cadrul…

- Romania nu-si permite sa inghete salariile lucratorilor si sa abandoneze obiectivul de convergenta economica si sociala cu statele dezvoltate din Uniunea Europeana, sustin reprezentantii Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, nemultumiti de masurile adoptate de Guvernul Romaniei "care vor determina…

- Numai 10.000 de doze anti-Covid vor sosi in Romania intre Craciun si Anul Nou. Mult mai putin decat numarul porcilor care se vor taia de Craciun. Numai in judetul Satu Mare se estimeaza ca de Craciun vor fi taiati peste 32.000 de porci. Pentru prima oara in cine stie cati zeci de ani, poate si sute,…

- 1 Decembrie ar trebui sa fie ziua sperantei si a mandriei nationale. Doar ca azi, de ziua ei, Romania isi arata fata cea mai urata. Imagini cutremuratoare dintr-un spital COVID din Resita au iesit la iveala. Bolnavi umiliti de cei care ar trebui sa-i ingrijeasca, conditii inumane de spitalizare si…

- Organizația Salvați Copiii lanseaza inițiativa de conștientizare „Creștem o generație fara frica”, prin care dorește sa ofere informare și susținere parinților privind pericolele pe care copiii le pot intalni in mediul online, in contextul in care aproape jumatate dintre aceștia (42,4%) spun ca au intampinat…