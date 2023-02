Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi mineri au fost aduși la Spitalul de Urgența din Craiova, unul dupa altul, cu elicoptere SMURD. „Nu necesita internare” a fost decizia medicilor. Trei zile mai tarziu, minerii au ajuns iar la spital cu dureri cumplite.

- Primul transplant de cord din acest an din Romania a fost realizat saptamana trecuta de șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures, prof. dr. Horatiu Suciu.

- UPDATE – Planul rosu de interventie activat in cazul accidentului petrecut la Cariera Jilt Sud a fost dezactivat la ora 16,00, victimele ranite fiind transportate la spitale din Craiova, Targu Jiu si Motru, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin…

- Consumatorii aflați intr-o situație de criza, care folosesc aplicația, vor putea efectua apeluri de urgența chiar daca nu au acces la internet. Aplicația InfoCons este disponibila gratuit pentru orice sistem de operare IOS, Android si Huawei, iar, in prezent, aceasta poate fi folosita și offline.Datorita…

- Fiica unui barbat de 54 de ani care a decedat la SCJU Craiova dupa ce a fost internat in Sectia de Cardiologie acuza personalul medical ca nu a recoltat probe pacientului „din lipsa de eprubete” si ca tatal sau nu a fost vazut de un medic specialist sau primar, ci numai de un rezident. Femeia a facut…

- Tragedie pe o șosea din Gorj. O ambulanța a Serviciului Județean, care se afla in misiune, s-a izbit violent de o cisterna plina cu furaje. Asistenta echipajului se afla in stare grava. Pacientul care trebuia sa fie transportat la spital a murit. Accidentul rutier a avut loc in jurul orelor 11.30, la…

- O femeie din Craiova susține ca bunica ei, internata la Spitalul de Urgența, a cazut pe ciment dupa ce infirmierele ar fi obligat-o sa coboare singura de pe o targa. Batranei tocmai i se amputase un picior.

- In finalul de saptamana trecut, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, o echipa multidisciplinara de medici din specialitațile cardiologie intervenționala, chirurgie vasculara și ATI a efectuat cu succes 5 proceduri EVAR (reparare endovasculara a aortei abdominale infrarenale)…