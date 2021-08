Imaginea Zilei! ”Talibanizarea Kabulului a început” Oamenii obișnuiți și proprietarii magazinelor din capitala afgana Kabul se pregatesc de venirea talibanilor, in condițiile in care aceștia au inceput sa intre in capitala afgana, iar guvernul este pe cale sa predea puterea. Una dintre imaginile tulburatoare postate pe rețelele sociale este cea in care este vazut proprietarul unui magazin de rochii pentru mirese care vopsește peste fotografiile cu tinere fete din vitrina. ”Talibanizarea Kabulului a inceput”, este mesajul care insoțește fotografia. Evident, acesta se pregatește pentru preluarea puterii de catre talibani, in condițiile in care aceștia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

