Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de pompieri și polițiști au intervenit, duminica in jurul pranzului, pe Bulevardul Lascar Catargiu, din centrul Capitalei. Un troleibuz care circula pe linia 86 a luat foc, mijlocul de transport in comun fiind cuprins de flacari și fum. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul. Din…

- Incendiul izbucnit la troleibuzul de pe Bulevardul Lascar Catargiu, din Capitala, a fost stins. Gabriela Firea a postat pe Facebook o poza cu vehiculul in flacari: „Sper ca toți cei care blocheaza intenționat licitațiile pentru achiziția de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine”.Pompierii…

- Un troleibuz a luat foc, duminica, pe Bulevardul Lascar Catargiu, din Capitala. Nu sunt raportate victime.Pompierii intervin cu doua autospeciale cu apa și spuma, cu ambulanța SMURD și o descarcerare, duminica, pe Bulevardul Lascar Catargiu din Capitala, unde a izbucnit un incendiu la un troleibuz.…

- Potrivit meteorologilor, in Bucuresti se vor inregistra duminica 24 de grade C, insa temperaturile vor scadea in urmatoarele zile, in timp ce vantul va creste in intensitate, iar de luni sunt semnalate averse si descarcari electrice, informeaza news.ro. Prognoza meteorologica pentru intervalul 31.05.2020…

- Un incendiu a izbucnit joi, pe strada Ion Sahighian dn Bucuresti. Incendiul s a produs la un transformator electric.Pompierii bucuresteni intervin joi pe strada Ion Sahighian din Capitala. Incendiul se manifesta cu degajare de fum si pe o suprafata de aproximativ 100 mp.In vecinatate sunt spatii comerciale.…

- Drama intr-o familie din București: un copil de aproximativ doi ani a pierit, dupa ce a cazut in gol de pe balconul unui apartament dintr-un bloc aflat in sectorul 6. Tragedia s-a produs pe Bulevardul Timișoara, din Capitala. In ciuda eforturilor cadrelor medicale, copilul nu a putut fi salvat. “Din…

- Incident pe strada București din Capitala. Din spusele unui martor, un fulger a lovit in liniile de troleibuz. Ca urmare, acestea au fost cuprinse de flacari. Din imaginile trimise la adresa redacției publika.md, se vede ca la un moment dat din firele aprinse incep a sari scintei, dupa care o parte…

- Informație de ultima ora. Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. Deocamdata nu se știe ce sancțiune va primi țara noastra, insa Curtea a precizat ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10.Citește…