Imaginea zilei: Cum promovează Monica Niculescu brandul de țară Monica Niculescu este una dintre cele mai iubite jucatoare din tenisul românesc, felul sau deschis de a fi cucerind publicul de-a lungul timpului. Sportiva își îndeamna fanii sa calatoreasca în România, iar felul cum o face îi poate surprinde pe mulți.



Pe pagina personala de Instagram, Monica a postat o imagine din Gara de Nord, acolo de unde sportiva a plecat într-o calatorie.



Niculescu nu face oricum aceasta plimbare, ci cu trenul. Imaginile stau marturie în acest sens.



Cuvintele care însoțesc postarea jucatoarei noastre:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa competiția de la Madrid, Bianca Andreescu, 20 de ani, 6 WTA, nu va participa nici la turneul de la Roma, de categoria WTA 1.000, care se va desfașura intre 10 și 17 mai in capitala Italiei, de teama ca va fi plasata in carantina la sosirea in țara, informeaza Gazeta Sporturilo r. Sportiva canadiana…

- ​Bianca Andreescu și-a anunțata fanii pe Instagram ca va rata turneul de la Roma, cu toate ca este la 100% din punct de vedere fizic. Sportiva care reprezinta Canada a explicat și motivul care sta în spatele acestei decizii. Aflata la Madrid acolo unde a fost testata negativ la Covid-19…

- Lora apare de luni pana vineri pe micul ecran, la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV. Acolo, cantareața de 38 de ani afișeaza un ten perfect, un chip luminos, fara imperfecțiuni. Și-a spus acum secretul. Artista are mare grija de tenul ei, mai ales ca se machiaza zilnic pentru aparițiile pe micul…

- Este deja unul dintre jucatorii importanți ai circuitului ATP, iar cele doua finale de Grand Slam disputate (și nu doar ele) stau marturie în acest sens. Daniil Medvedev tocmai s-a calificat în optimile Masters-ului de la Madrid, iar imaginile au surprins cât de mult iubește rusul…

- A fost diagnosticata în toamna anului trecut cu cancer limfatic, iar imaginile cu ea pe patul de spital au facut rapid înconjurul planetei. Carla Suarez Navarro vine cu o veste minunata: a revenit la antrenamente dupa ce a câștigat unul dintre cele mai importante meciuri din viața…

- Cantareata pop americana Lady Gaga va lansa o colectie limitata de sticle de sampanie in cadrul unei colaborari cu brandul Dom Perignon, informeaza contactmusic.com. Artista americana, in varsta de 35 de ani, a anuntat aceasta colaborare cu renumitul producator de sampanie, miercuri, prin…

- Simona Halep se pregatește pentru revenirea în circuitul WTA, prima ocazie fiiind, în mod normal, turneul de la Miami (va debuta pe 23 martie). Sportiva noastra trage din greu la antrenament, iar uneori, drept rasplata, își bucura simțurile și cu câte ceva dulce. La finalul…