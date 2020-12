Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat infectat cu noul coronavirus a fugit duminica de trei ori din Spitalul de Urgenta Alba Iulia. Barbatul era internat intr-un salon de la parterul spitalului, pazit pana in urma cu cateva zile de Politia Locala. Pacientul a profitat ca in ziua „evadarii” nu mai era supravegheat de poliție.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și seful Cancelariei prezidentiale din Ucraina, Andriy Yermak, se afla la spitalul clinic Feofania al Administrației de Stat pentru Afaceri, din Kiev, unde sunt tratați pentru COVID-19, potrivit agenției de presa Interfax, care il citeaza pe unul dintre consilierii…

- Un medic de familie de 46 de ani, locuitor al orașului Botosani, Romania, care a decedat luni, a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus. Doctorul a fost gasit inconștient in cabinetul sau, a fost testat, iar rezultatul a confirmat ca era infectat, scrie digi24.ro.

- "Daca e sa alegeti sa faceti cea mai mica fapta buna, fara efort mare ci doar cateva ore libere, atunci va rog sa faceti un drum sa donati sange sau plasma, in cazul in care ati fost pozitivi. Cu o donatie de plasma puteti salva trei vieti. Iar cei cu grupa de sange rara, cum se pare ca am eu, RH…

- Al doilea membru al Guvernului a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca s-a infectat cu Covid-19. La inceputul saptamanii și Ministrul Economiei, Virgil Popescu, fusese depistat pozitiv cu SARS-CoV-2.

- Un barbat de 35 de ani s-a sinucis înainte de a afla rezultatul testului Covid-19. Barbatul a ajuns în camera de garda a Spitalului de Urgențe cu simptome specific virusului SARS-COV-2, dar nu a mai așteptat rezultatul testului și s-a sinucis. Pacientul,…

- Fosta ministra a Sanatații, Ala Nemerenco, declara ca sefa de sectie la AMT Centru, Veronica Grosu, a fost rapusa de Covid-19. Anunțul a fost facut pe pagina sa de facebook. „Nu exista cuvinte care ar putea reda ce simți cind pleaca oamenii nu doar cunoscuți, dar colegii cu care ai muncit alaturi, prietenii,…

- In luna martie, Adrian David a fost pacientul cu numarul 102 din Romania. S-a infectat cu noul coronavirus la Deva, unde este administrator public al Primariei. Atunci, alaturi de el s-au imbolnavit primarul și un parlamentar. Acum, Adrian David este pentru a doua oara infectat cu noul coronavirus.