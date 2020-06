Alexia Eram și-a surprins prietenii virtuali cu o imagine in care apare alaturi de iubitul ei. Reacțiia vine la doar o zi dupa ce Mario Fresh și Jador au fost batuți de mai mulți indivizi, in timp ce se aflau la Mamaia. Chiar daca au avut parte de acest incident, cei doi au trecut peste și au profitat de timpul petrecut impreuna la malul marii. Alexia Eram a postat o imagine in care sta in brațele iubitului ei, iar fericirea i se citește in privire. La descrierea fotografiei, Alexia a scris „iubire 24 de h”, semn ca va face orice sa iși ajute iubitul sa treaca peste momentul neplacut.S-a apelat…