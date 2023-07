Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Neacșu a fost surprins recent la o petrecere. Omul de afaceri s-a distrat alaturi de prietenii lui la doua luni de la desparțirea oficiala de Ilinca Vandici pe muzica lui Florin Salam. In urma cu doua luni de zile s-a aflat ca Ilinca Vandici s-a desparțit de Andrei Neacșu. Se specula de luni…

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au desparțit dupa 7 ani de relație. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu cu tatal fiului ei. Vedeta a incercat sa fie cat mai discreta cu viața personala.La inceputul lunii mai, Ilinca Vandici anunța ca s-a desparțit de Andrei…

- Ilinca Vandici a facut senzație la petrecerea Viva! 2023. Vedeta și-a facut apariția intr-un outfit argintiu, la care a accesorizat diamante de la o celebra casa de bijuterii. Am profitat de ocazie și am aflat de la prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil!", difuzata la Kanal D2, ce proiecte are in…

- Vestea ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au desparțit a luat cu asalt lumea mondena din Romania. Cei doi și-au spus adio dupa o poveste de iubire care a durat șase ani de zile. Dupa separarea, afaceristul a fost surprins in vacanța, in compania unei domnișoare misterioase. Andrei Neacșu are o noua…

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu divorțeaza dupa aproape 7 ani de casatorie. In urma cu cateva zile, vedeta de la Kanal D a confirmat separarea de tatal baiețelului ei, dupa multe speculații pe acest subiect. Acum, insa, s-a aflat ca afaceristul ar avea o noua iubita. Aceasta și-ar dori cu orice preț…

- Dupa ce Ilinca Vandici a facut noi declarații despre desparțirea de Andrei Neacșu pe Instagram, mai multe vedete au reacționat la postarea ei, aratand ca o sprijina și ca sunt alaturi de ea. „Intotdeauna este dificil sa iei o astfel de decizie, insa dupa o indelungata reflecție și cu recunoștința pentru…

- Ilinca Vandici a facut noi declarații, dupa ce a confirmat desparțirea de Andrei Neacșu. Cei doi au pus punct poveștii de dragoste dupa 7 ani, deși zvonurile despre separare aparusera de cateva luni.Deși in urma cu mai mult timp spunea ca ii va ierta absolut orice soțului ei, inevitabilul s-a produs.…