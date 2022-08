Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini cu soția lui George Simion in rochie de mireasa! Ce ținute vor purta cei doi la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Petrecerea de maine seara se anunța a fi una fastuoasa, la care sunt invitate 10.000 de persoane.

- Liderul AUR s-a cununat civil cu aleasa inimii lui, Ilinca Munteanu, joi, 26 august. Dan Diaconescu, creatorul postului de televiziune OTV, a fost unul dintre martorii care au semnat, pentru cei doi, in registrul starii civile. George Simion și iubita sa, Ilinca Munteanu au spus Da!, in fața primarului…

- Liderul AUR George Simion s-a cununat civil, vineri, cu Ilinca Munteanu. „Maine este ziua cea mai importanta in care promitem sa fim impreuna pana cand moartea ne va desparti", a precizat Simion. „Astazi am facut formalitatile cerute de stat, iar maine este ziua cea mai importanta in care promitem sa…

- Pregatirile pentru cununia civila a liderului AUR George Simion cu iubita sa Ilinca Munteanu sunt pe ultima suta de metri. La cununie vor lua parte numai 150 de invitați, in vreme ce la petrecerea de nunta sunt așteptați peste 10.000 de invitați. Ilinca Munteanu a marturisit ca alegerea rochiței…

- George Simion se va casatori cu Ilinca Munteanu weekendul acesta, pe 27 august. Președintele AUR a pregatit mai multe surprize pentru invitați. Peste 10.000 de persoane sunt așteptate la nunta parlamentarului. Programul nunții lui George Simion. Ce vor putea face invitații Nunta lui George Simion cu…

- FOTO| MAREA NUNTA imitata de George Simion: Ginerele a sfarșit sugrumat 13 ani mai tarziu, iar partidul lui a fost scos in afara legii MAREA NUNTA imitata de George Simion: Ginerele a sfarșit sugrumat 13 ani mai tarziu, iar partidul lui a fost scos in afara legii Liderul AUR, George Simion (35 de ani),…

- Surpriza mare in showbizul autohton, caci misterul care plana in jurul miresei lui George Simion este departe de a fi deconspirat. Daca pana acum s-ar fi crezut ca politicianul este pe cale sa iși oficializeze povestea de iubire cu frumoasa Iulia Burcea, ei bine… nu! Cei doi au vorbit in exclusivitate…

- George Simion, liderul AUR, a anunțat ca se va casatori pe 27 august cu aleasa inimii. Politicianul vrea o nunta in Romania, la care sa poarte port tradițional și sa participe toți romanii.