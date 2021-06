Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, a declarat Ilie Van, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), confirmand astfel analiza de piata efectuata de „Adevarul” inca de la inceputul lunii mai.

- "China va fi, intre 2020 si 2024-2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare cantitate de carne din lume, circa 50 de milioane de tone, din cauza pestei porcine africane si-a redus productia pana la circa 35 de milioane de tone si va importa 7-8 milioane de tone, iar…

- Compania Gazprom estimeaza ca in 2021 va obține pe gazele exportate in Europa un preț mediu de 200-209 euro pe mia de metri cubi, cu 50-56% peste prețul de 134 euro/1.000 mc din 2020, insa neaga faptul ca aceasta majorare ar fi rezultatul intarzierii cu care a inceput injectarea de gaze in depozitele…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din…

- Ponderea importurilor din totalul productiei interne de carne de pasare a ajuns la 40%, anul trecut, un prag alarmant pentru industria de profil, atrage atentia Ilie Van, presedintele patronatului din industria carnii de pasare, informeaza Economica.ro.