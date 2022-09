Ilie Năstase, „meci” cu Isărescu: „Îi fac plângere penală” Fostul jucator de tenis Ilie Nastase a afirmat, duminica, dupa finala turneului Tiriac Foundation Trophy, castigata de jucatoarea romana Irina Begu, ca intrecerea ar fi trebuit sa aiba loc la Arenele BNR, fiind hotarat sa depuna plangere penala in acest sens impotriva Guvernatorului Romaniei, Mugur Isarescu. Turneul s-a disputat in aceasta saptamana la Centrul Național de Tenis din București. „Imi era dor de un turneu de tenis, dar locatia nu este potrivita. Trebuia sa fie la BNR, as fi dorit la BNR, unde s-a scris istorie de 100 de ani si vreau sa il atentionez in acest fel pe tovarasul guvernator… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

