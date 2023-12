Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat adevarul despre Gica Hagi. A devenit public salariul incredibil pe care il incaseaza la Farul. Vezi AICI salariul uluitor incasat de catre Gica Hagi la Farul... Gica Hagi a dat marea lovitura in sezonul trecut, atunci cand Farul a luat titlul in Superliga.

- Serghei Mizil are 69 de ani și este fiul demnitarului Paul Niculescu Mizil. Este actor și a avut numeroase apariții in diverse emisuni TV. In cadrul podcastului „Pe bune”, realizat cu fiica lui, Ana Mizil, Serghei Mizil a dezvaluit cați bani primește de la Stat. Pensia de necrezut pe care o primește…

- In 2023, pensia medie in Republica Moldova va constitui estimativ 3.422 lei, cea ce este in creștere cu 556 lei fața de anul 2022, cand pensia medie a constituit 2.886 lei/lunar, susține expertul economic Veaceslav Ionița. Potrivit lui, in anul 1990, pensia medie in Moldova era de 95,6 ruble/lunar,…

- Tora Vasilescu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din Romania, a vorbit despre pensia pe care o primește, dupa ce a petrecut mai bine de jumatate de secol pe scena. Iata ce venit lunar incaseaza de la statul roman. Ce venit lunar incaseaza Tora Vasilescu Teodora Vasilescu este un nume…

- In aceste zile atenția opiniei publice este indreptata spre scandalul iscat de prinderea lui Dumitru Buzatu cu o șpaga de 1,2 milioane de lei, acesta fiind in postura de Președinte CJ Vaslui. Tot in aceste zile au ieșit la lumina și informații despre pensia colosala pe care o lua Dumitru Buzatu lunar.

- Monica Tatoiu, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Romania, a dezvaluit recent ca se numara printre milionari și ca se bucura de un nivel de trai luxos. Cu toate acestea, vedeta a vorbit și despre prețul pe care l-a platit pentru succesul sau financiar, inclusiv neglijarea copilului,…

- Angajații din Sri Lanka ajung sa caștige și 3.000 de euro pe luna in Romania. Este cazul bucatarilor de la Taverna racilor, restaurantul inchis recent de ANPC din cauza neregulilor descoperite.

- Artiștii formați pe timpul comunismului au avut de suferit dupa Revoluția din 1989. Chiar și cei care au ramas in lumina reflectoarelor tot nu s-au descurcat din punct de vedere financiar ca cei de acum. Intr-o astfel de situație se regasește și Corina Chiriac. Care este pensia rușinoasa pe care o primește…