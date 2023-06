Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciurile echipei nationale a Romaniei cu Kosovo si Elvetia, trei dintre tricolorii convocati, buni prieteni, Denis Alibec, Tudor Baluta de la Farul Constanta si Ianis Hagi de la Glasgow Rangers , au plecat in vacanta in Franta, pe Coasta de Azur.Cei trei s au bucurat de relaxare in statiuni celebre,…

- Denis Alibec, proaspat campion cu Farul, a plecat in vacanța imediat dupa „dubla” naționalei cu Kosovo și Elveția. Starul lui Hagi a ales o destinație de lux - Coasta de Azur - acolo unde l-au insoțit și Ianis Hagi și Tudor Baluța. „Șeptarul” de la Farul Constanța a fost one-man-show in ultimele zile…

- Denis Alibec a avut o intalnire de „gradul zero” cu Kevin De Bruyne, starul lui Manchester City. Intrat in vacanța dupa „dubla” naționalei Romaniei cu Kosovo și Elveția, atacantul in varsta de 32 de ani se relaxeaza alaturi de Ianis Hagi și Tudor Baluța. Aflat la Cannes, Alibec a dat nas in nas cu mijlocașul…

- Selecționerul Edward Iordanescu (44 de ani) l-a menajat pe Denis Alibec (32 de ani) la antrenamentul de marți seara. Atacantul de la Farul a resimțit o oboseala musculara și s-a pregatit separat. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Gica Hagi a avut o reactie memorabila dupa ce a facut-o pe Farul campioana in Liga 1. Echipa sa a castigat derby-ul cu FCSB, scor 3-2, si a castigat un titlu istoric. Gica Hagi a venit la conferinta de presa cu medalia de campion, dar si cu trofeul castigat dupa un sezon fabulos al echipei […] The post…

- Gica Hagi, in culmea fericirii dupa Farul – Rapid 7-2. Antrenorul „marinarilor” și-a felicitat jucatorii pentru evoluția foarte buna impotriva giuleștenilor. De pe 3 mai 1989 nu a mai primit Rapid cel putin sapte goluri. Atunci giulestenii pierdeau cu 2-8 meciul cu rivala Steaua, la care Gica Hagi era…

- Cristi Sapunaru si Dragos Grigore s-au prabusit emotional dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Chiar daca venea dupa doua victorii, echipa din Giulesti a suferit o adevarata umilinta. A primit goluri pe banda rulanta de la Denis Alibec, Tudor Baluta si Louis…

- Denis Alibec este jucatorul remarcat de Mihai Stoica, dupa remiza dintre Rapid si Farul, scor 1-1, din etapa a doua din play-off. Managerul general de la FCSB sustine ca atacantul lui Gica Hagi este omul meciului, marturisind ca acesta a avut numeroase ocazii de a marca. Rapid si Farul au remizat, intr-un…