- Actualul presedinte al PNL Bihor, Ilie Bolojan, a obtinut, sambata, un nou mandat la conducerea organizatiei judetene, fiind singurul care si-a depus candidatura pentru aceasta functie. "Programul si prioritatea noastra in anii urmatori este buna guvernare. Buna guvernare a fost baza rezultatelor…

- „Obligatia conducerii PNL si a Guvernului PNL este aceea de a sprijini toate proiectele comunitatilor locale conduse de primarii liberali si a judetelor conduse de presedinti de Consilii judetene ai PNL. La guvernare, oamenii te judeca dupa ceea ce faci efectiv. Aici stiu ca sunt proiecte extrem de…

- Sebastian Moise, președintele in funcție a PMP București, anunța ca și-a depus candidatura pentru un nou mandat in fruntea organizației pe Capitala. ”Mi-am depus azi candidatura pentru un nou mandat in fruntea Organizației #PMP București. Candidez pentru a continua proiectele pe care le-am…

- „De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani de munca, de pregatire, au fost ani de campanii grele derulate in conditii la care nimeni nu s-ar fi asteptat, in special campania pentru alegerile locale si campania pentru alegerile parlamentare. (...) La final de…

- Dumitru Țiplea, prefectul de Bihor, a cerut tuturor directorilor de instituții din subordinea lui sa prezinte un raport al modului in care fiecare dintre aceștia au implementat Programul de Guvernare.

- Antonio Guterres, Secretarul general al ONU, a fost reconfirmat vineri, 18 iunie, pentru al doilea mandat in aceasta funcție. Depunand juramantul in sala Adunarii generale a Națiunilor Unite, Guterres a subliniat ca este conștient de imensele responsabilitați ce-i sunt incredințate in acest moment critic…

