- Organizatia PSD Bihor a prezentat miercuri, la 3 ani de conducere liberala in actualul mandat, un rezumat al nerealizarilor promise de administratia PNL, mai exact de Ilie Bolojan si Florin Birta, de la conducerea judetului si a municipiului Oradea."Desi exista o alianta la nivel national, necesara…

- Administrația Naționale de Meteorologie a emis o atenționare Cod portocaliu pentru sambata seara in județul Bihor. Vor fi vijelie puternica, cu rafale de peste 90 km/h, frecvente descarcari electrice și grindina in Oradea și alte 15 localitați.Potrivit meteorologilor, sambata seara vor fi vijelie…

- La Sighetu Marmației pe segmentul de drum Xenopol-Arieșului se toarna trotuarele. Urmeaza partea carosabila. „Lucrarile pentru reabilitarea celor aprox 120 m de drum sunt așteptate de ani buni de zile, sunt suportate exclusiv din bugetul local și sunt efectuate de SPG Urbana. Din nefericire resursele…

- Nr. 240 Oradea, 21.08.2023 BULETIN INFORMATIV Doua tragedii produse in apele din judetul Bihor, in mai putin de 24 de ore In mai putin de 24 de ore, doua persoane s au inecat in apele din judetul Bihor, prima tragedie producandu se duminica, 20 august a.c., in Lacul Santimreu, iar cea de a doua, luni,…

- Doi pacienți internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Oradea au salvat viața a zece oameni aflați in suferința, scriu jurnalistii de la www.bihon.ro Unul dintre pacienți (un barbat din Bihor in varsta de 59 de ani) a cazut și a suferit un traumatism cranian sever, intrand in moarte cerebrala,…

- Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in UE, in timp ce Slovacia, Romania si Slovenia au fost statele membre cu cel mai semnificativ avans, arata datele publicate…

- Nr. 190 Oradea, 06.07.2023 BULETIN INFORMATIVVarstnica salvata de pompieri, in Oradea ldquo;Aveti grija de parintii si bunicii dumneavoastra " O femeie, in varsta de 64 de ani, aflata intr o situatie de urgenta, in propria locuinta, a fost salvata joi, 06 iulie a.c., de pompierii oradeni. In jurul orei…