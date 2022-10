Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum era de asteptat, clubul Universitatea Craiova nu avea cum sa treaca cu vederea faptul ca astazi se implinesc 4 ani de la decesul marelui fotbalist Ilie Balaci. La primele ore ale diminetii, o grupa a Centrului de Copii și Juniori a depus o coroana de flori la pictura murala a „Marelui Blond“,…

- Are 19 ani, toata viața inainte și tocmai a devenit mama pentru prima data. Fiica unuia dintre cei mai cunoscuți impresari muzicali de la noi din țara a nascut o fetița la frageda varsta de 19 ani. Tatal ei a murit in 2021, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Despre cine ar fi […] The post…

- Un barbat in varsta de 84 de ani din municipiul Barlad a fost gasit decedat, duminica seara, de pompierii chemati sa deblocheze usa casei in care acesta locuia impreuna cu fiica sa, cunoscuta cu boli psihice.

- Bianca Dragușanu e o femeie foarte credincioasa, iar vedeta a marturisit la Antena Stars ca in fiecare duminica merge la biserica alaturi de fiica ei. Recent, cele doua au merg chiar in biserica unde Gigi Becali a adus o icoana facatoare de minuni. Blondina susține ca așteapta ca acum in viața ei sa…

- Marin Diaconu, un barbat de 48 de ani, de naționalitate romana, a fost arestat luni in zona de imbarcare a Aeroportului Internațional Silvio Pettirossi, din Asuncion, cand intenționa sa paraseasca țara impreuna cu fiica sa de 10 ani, scrie portalul de știri 1000 Noticias . Personalul Departamentului…

- In august 2018, Adelina Pestrițu aducea pe lume, la o clinica privata din București, o fetița perfect sanatoasa. Micuța Zenaida Maria a implinit acum 4 ani, iar vedeta i-a organizat o super-petrecere. Pe 3 august, Zenaida a implinit 4 ani, iar parinții ei s-au ocupat sa aiba o zi de naștere de neuitat.…

- Despre Marius Tuca am auzit cu toții. Insa cați dintre noi o știm pe fiica sa? Daria Ana, in varsta de aproape 24 de ani, este de o frumusețe izbitoare. Pe langa faptul ca seamana foarte bine cu tatal sau și are o carisma aparte, tanara reușește sa fie o prezența extrem de placuta pe […] The post Cum…