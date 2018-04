Ileana Stana Ionescu, marea doamna a comediei romanești, a avut viața asemenea rolurilor din filmele pe care le-a jucat. Cu cateva urcușuri și coborașuri nesemnificative, indragita actrița se poate mandri cu multe zambete, multa voie buna și multa iubire in jurul sau. Despre soțul sau, aceasta a povestit in trecut ca a fost dragoste la prima vedere și ca nu regreta nicio clipita decizia luata, aceea de a-și petrece tot restul vieții alaturi de el, o singura și mare iubire. Ileana Stana Ionescu, in varsta de 82 de ani, este casatorita cu Andrei Ionescu, de asemenea, actor, iar povestea lor de iubire…