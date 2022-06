Stiri pe aceeasi tema

Centrul de Cultura al judetului Bihor organizeaza, in 7 si 8 iunie, la Teatrul Regina Maria din Oradea, prima editie a Festivalului-concurs national de muzica populara "Florica Ungur".

CSA Steaua Bucuresti a cucerit, miercuri, al 18-lea sau titlu de campioana nationala la polo pe apa masculin, dupa ce a invins-o pe CSM Oradea cu scorul de 12-4 (3-1, 3-1, 4-1, 2-1), in Bazinul Crisul, in al patrulea meci al finalei Superligii Nationale, conform Agerpres.

Unsprezece perchezitii domiciliare au avut loc luni intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in distribuirea drogurilor de risc si de mare risc pe raza municipiului Oradea si in comunele limitrofe, cinci persoane fiind retinute.

Guvernul german a hotarat sa amane un vot asupra mult-laudatului sau program de investitii pentru armata germana in valoare de 100 de miliarde de euro, au indicat surse citate luni de dpa.

Campioana en-titre la polo, Steaua Bucuresti, conduce cu 2-0 la general vicecampioana CSM Oradea, dupa ce s-a impus, sambata, si in al doilea meci al finalei Superligii Nationale, conform news.ro.

Un important oficial european si-a exprimat miercuri sprijinul pentru un plan Marshall, in valoare de mai multe mii de miliarde de euro, destinat reconstruirii Ucrainei, si a promis ca bratul financiar al UE va lua partea la ceea ce a apreciat ca va trebui sa fie un efort global de salvare, transmite…

Actionarii Electrica, companie la care statul roman are o detinere de 49%, au aprobat distribuirea de dividende in valoare de circa 152,8 milioane de lei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de miercuri, conform unui raport publicat la Bursa de Valori Bucuresti, citat de ZF.

Franta a imobilizat pana in prezent active rusesti aflate pe teritoriul sau in valoare de 23,7 miliarde de euro, inclusiv imobile cu o valoare de achizitie de 573,6 milioane de euro, a informat marti ministerul francez al economiei si finantelor, transmite AFP preluat de agerpres.