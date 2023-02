Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au participat, astazi, la un flashmob, organizat in fața Parlamentului de catre Partidul „Șor”, membru al Mișcarii Pentru Popor. Asta in timp ce, in legislativ, era examinat programul de guvernare și lista noului Cabinet de miniștri, propuse de candidatul pentru funcția de premier, Dorin…

- Noul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a susținut joi, 16 februarie, un discurs in plenul parlamentului de la Chisinau, in cadrul caruia și-a prezentat obiectivul planului sau de guvernare, potrivit Deschide.md.Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este un instrument de politica…

- Premierul desemnat Dorin Recean și-a inceput marți, 14 februarie, ziua cu mesaje din partea reprezentanților Mișcarii Pentru Popor, organizație formata in jurul Partidului „ȘOR”, dar și cu imnul Republicii Moldova. Un grup de oameni au mers cu pancarte la domiciliul sau pentru a-l indemna sa semneze…

- Criza energetica din Moldova reprezinta, de fapt, o schema de jecmanire a cetațenilor, pusa la cale și de pe urma careia beneficiaza impostorii din PAS și Maia Sandu. Afirmația ii aparține liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, și a fost exprimata intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Ilan Șor mai…

- Situația din Republica Moldova s-a inrautațit din cauza incompetenței gruparii obscure de la guvernare, a acțiunilor și deciziilor antinaționale și antipopulare pe care le iau cei din PAS și Maia Sandu, nu din cauza razboiului din Ucraina, așa cum incearca guvernanții sa ne convinga. De aceasta parere…

- Conturi false au aparut pe Telegram cu imaginea șefei statului, Maia Sandu, prin care indeamna cetațenii sa doneze bani pentru PAS. Formațiunea a venit cu o reacție, menționand ca conturile sunt false.

- Un plan investițional a fost prezentat astazi de președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor. Este vorba de 10 miliarde de euro, care vor ajuta Republica Moldova sa iasa imediat din criza și sa creeze, cel puțin, 100 de mii de locuri de munca. Banii sunt imparțiți in doua parți egale. Cinci miliarde reprezinta…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Maia Sandu ar obține cel mai mare numar de voturi, arata sondajul „Barometrul Opiniei Publice”. Pentru ea ar vota 27,30% din cetațeni. Pe locul doi s-ar plasa Igor Dodon, care ar obține 15,40%, iar pe locul trei - Ilan Șor - cu 9,10%, transmite…