- Partidul prorus Sor din Republica Moldova, al oligarhului fugar Ilan Sor, a organizat duminica un nou protest antiguvernamental la Chisinau, in urma caruia politia a reținut 27 de persoane pentru comportament suspect. Ilan Șor amenința cu „mitinguri spontane la fiecare intersectie” pe 1 iunie, cand…

- Eroii celui de-Al Doilea Razboi Mondial vor fi cinstiți in data de 9 mai, de catre membrii Partidului „ȘOR”. Astfel, reprezentanții formațiunii vor organiza in aceasta zi, la ora 10:00, acțiunea „Regimentul nemuritor”. Anunțul a fost facut de liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor.

- Partidul Șor va elabora și va inregistra in Parlament un proiect de lege ce prevede „sistarea oricaror procese integraționiste” in Republica Moldova, precum aderarea la Uniunea Europeana și NATO. Anunțul a fost facut de deputatul fugar, Ilan Șor, potrivit caruia R. Moldova noastra ar avea nevoie de…

- Ne intalnim, toți, duminica, 21 mai, in centrul capitalei, la marea adunare naționala anunțata de Maia Sandu. Cu acest mesaj li s-a adresat susținatorilor sai președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. El a precizat ca Piața Marii Adunari Naționale și tribuna care va fi instalata acolo sunt pentru toți…

- Veste proasta pentru mii de pensionari și nevoiași. Painea sociala nu va mai putea fi cumparata, de maine, la prețul de un leu, in rețeaua de magazine „Merișor”, așa cum a fost in ultimii ani. Asta pentru ca regimul Maiei Sandu a modificat legislația, care acum stabilește ca niciun produs nu poate fi…

- Un luptator din cadrul Wagner, compania privata militara din Rusia fondata de Evgheni Prigojin, a fost depistat de polițiștii de frontiera moldoveni pe Aeroportul international Chisinau, cand incerca sa intre in țara, a anunțat duminica, 12 martie, Poliția de Frontiera, intr-un comunicat citat de Deschide.md.Barbatul…

- Autoritațile au ridicat peste 4,5 milioane de lei moldovenești in diverse valute, in urma perchezițiilor efectuate joi in ancheta penala privind finanțarea ilegala a partidului condus de Ilan Șor cu probleme penale și care se ascunde de justiția din Rep. Moldova in Israel.