IKEA își avertizează clienții: pericol de accidentare. Dacă ați cumpărat acest scaun, veți primi banii înapoi Compania IKEA le recomanda clienților sai, inclusiv cei din Romania, sa returneze scaunul rotativ Odger in culoarea antracit, pentru ca nu este sigur. Clienții IKEA care au cumparat acest tip de scaun se pot accidenta pentru ca exista riscul ca baza piciorului, in forma de stea, sa se rupa. „Siguranta clientilor este prioritatea principala la IKEA. Asadar, rechemam scaunul rotativ Odger in culoarea antracit, cu marcaj de data inainte de 2221 si inclusiv (22 reprezinta anul, iar 21 reprezinta saptamana in care a fost fabricat produsul) din cauza ca exista riscul ca baza piciorului in forma de stea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

