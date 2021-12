Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de mobila IKEA a postat, miercuri, pe pagina de Facebook in germana, un fotoliu in care sta o persoana care seamana din profil cu fostul cancelar Angela Merkel. „Poți te rog sa-mi dai ochelarii de opera, vreau sa vad daca Olaf este deja ocupat”, este mesajul care insoțește postarea, potrivit…

- Viitorul cancelar german Olaf Scholz se declara in favoarea vaccinarii obligatorii impotriva covid-19, in lupta impotriva epidemiei, in contextul in care Angela Merkel a indepartat pana in prezent aceasta optiune, retinuta in Austria vecina, relateaza AFP. Olaf Scholz "a declarat ca observa ca exista…

- Germania, lovita in plin de un nou val Covid-19, a inregistrat 50.196 de cazuri, un prag pe care nu l-a mai depasit de la inceputul pandemiei, si 235 de morti din cauza covid-19, potrivit Institutului Robert Koch. Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a deplans, miercuri, o situatue „dramatica”.…

- Un moldovean, stabilit cu familia in Germania, a efectuat mai multe calcule privind eventualele venituri și cheltuieli ale familiei sale, din 6 persoane, in cazul revenirii acasa, in Republica Moldova. Astfel, in cazul in care acesta ar lua un job oferit acum de Guvern, la care adauga sporuri, indemnizațiile…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit o perspectiva pozitiva asupra modului în care a gestionat criza migranților ce a lovit Europa în 2015, un eveniment care va ramâne probabil o parte esențiala a moștenirii ei politice, relateaza Euronews.Aceasta a admis într-un…

- Duminica, 26 septembrie, au loc alegeri pentru postul de cancelar al Germaniei. Angela Merkel iese din scena dupa 16 ani. Cine sunt favoriti s-o inlocuiasca? Sunt trei: Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz. Peste 60 de milioane de cetateni germani vor vota duminica pentru alegerea celui de-al…

- Sunt trei favoriți pentru ocuparea postului de cancelar la alegerile legislative din Germania, din 26 septembrie 2021: Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz. Cine sunt acești politicieni și cum au incercat sa-i convinga pe alegatori?

- Favoritul in alegerile legislative germane, social-democratul Olaf Scholz, a pledat vineri pentru o "reinnoire" si "o schimbare de guvern" dupa un scrutin care va marca incheierea perioadei de 16 ani in fruntea guvernului a Angelei Merkel, relateaza AFP. "Avem nevoie de o reinnoire pentru…