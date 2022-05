IHG Hotels dezvăluie de ce Hotel InterContinental București și-a pierdut numele De la inceputul anului, Hotelul InterContinental, unul dintre simbolurile emblematice al orașului București și-a pierdut numele. Acum se numește Grand Hotel Bucharest și risca sa fie inchis, dupa ce Protecția Consumatorilor a gasit mari nereguli. Deranjați de alaturarea hotelului din centrul Capitalei cu brandul InterContinental, reprezentanții IHG Hotels & Resorts au reacționat. “In lumina ultimelor informații de presa aparute despre Grand Hotel Bucharest (cunoscut anterior drept Hotel InterContinental Bucharest), grupul hotelier IHG Hotels & Resorts vrea sa precizeze ca acest hotel nu mai are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea definitiva a Hotelului Intercontinental in urma controalelor succesive care s-au soldat cu amenzi totale de 100.000 de lei. „Nici dupa trei controale succesive ale ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, n.r.), Intercontinental…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea definitiva a Hotelului Intercontinental in urma controalelor succesive care s-au soldat cu amenzi totale de 100.000 de lei. "Nici dupa trei controale succesive ale ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, n.r.), Intercontinental…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea definitiva a Hotelului Intercontinental in urma controalelor succesive care s-au soldat cu amenzi totale de 100.000 de lei. "Nici dupa trei controale succesive ale ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, n.r.), Intercontinental…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor „e noua bata a PSD in București”, acuza, luni, Nicușor Dan: „Incearca in zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum cateva luni, sa blocheze definitiv transportul in comun din Capitala”. „ANPC e noua bata a PSD in București. Autoritatea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca incearca sa blocheze transportul in comun, dupa ce ANPC a decis sa opreasca temporar de la circulație 61 de autobuze , 18 tramvaie și 4 troleibuze. „Autoritatea Naționala pentru Protecția…

- Un magazin Lidl si altul Mega Image din Bucuresti au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 90.000 de lei, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie. De asemenea, ANPC a propus inchiderea temporara a celor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis ca, luni si marti, au fost facute controale la doua magazine apartinand lanturilor Lidl si Mega Image, situate in Sectorul 1 al Capitalei, iar pentru prima data comisarii ANPC au decis ca deciziile luate sa aiba impact la nivelul magazinelor…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, vineri, ca 176.400 doze de vaccin produs de compania Moderna au ajuns in tara, iar transportul a fost asigurat de firma producatoare. Potrivit CNCAV, dozele de vaccin au fost aduse in Bucuresti pe cale terestra si depozitate la C.N. Unifarm S.A., urmand ca…