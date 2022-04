Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Erik Bicfalvi a marcat un gol pentru Ural Ekaterinburg, care a terminat la egalitate cu TSKA Moscova, 2-2, duminica, in deplasare, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva marcheaza marți, 15 martie, debutul Lunii Plantarii Arborilor prin acțiuni de impadurire la nivelul direcțiilor silvice. In cadrul Lunii Plantarii Arborilor, ce are loc anual intre 15 martie și 15 aprilie, sunt organizate lucrari de impadurire, acțiuni de popularizare…

- Real Madrid s-a impus la limita, scor 1-0, pe terenul lui Rayo Vallecano, in etapa cu numarul 26 din La Liga. Karim Benzema (34 de ani) a fost din nou decisiv pentru madrileni, care pastreaza un avans considerabil in fruntea ierarhiei. Karim Benzema a ajuns la cota 19 in acest sezon, dupa ce a marcat…

- FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-2 (0-2), pe Chindia Targoviste, in etapa a XXVI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Oaspetii au condus la pauza cu 2-0. Ei au marcat un gol in minutul 90+3, care a fost anulat pe motiv de ofsaid, deși reluarile au aratat ca a fost gol perfect valabil.…

- Chindia Targoviste a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 1-0 (0-0), azi, in deplasare, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres.Unicul gol al partidei a fost marcat de Daniel Florea (82), dupa o minge respinsa gresit de apararea constanteana.Farul a jucat in…

- CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminica, in deplasare, scor 3-3, cu a doua clasata, FCSB, intr-un meci din etapa a XXII-a campionatului, in care gazdele au inscris ultimul gol dyupa minutul 90. Au marcat: Octavian Popescu ’24, V. Gheorghe ’71, Cristea ‘90+4 / Debeljuh ’36, ’40, Chipciu…

- Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.645 lei in luna noiembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 101 lei (+2,8%), dupa ce o buna parte din sectoarele economice au acordat prime si chiar al 13-lea salariu, potrivit ultimelor date publicate de INS.