- 20 de moldoveni au invațat cum sa acorde primul ajutor in caz de necesitate. Lecțiile au avut loc in cadrul unui curs-pilot inițiat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. La final, participantii au primit un certificat care confirma aptitudinile deprinse.

- Din pacate majoritatea oamenilor nu cunosc tehnicile de prim-ajutor care pot salva foarte multe vieti. Cunostintele minime despre cum se poate interveni in cazul unei situatii-limita pot indeparta pericolul. Specialistii recomanda tuturor persoanelor sa fie responsabile si sa aplice tehnicile de prim-ajutor…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) lanseaza cursul pilot de instruire in domeniul acordarii primului ajutor pentru populația civila. Primul grup de persoane este invitat la instruire in perioada 19 -20 mai 2022, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. Cursul are drept scop…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența /IGSU/ va desfașura, in perioada 19-20 mai, un curs pilot de instruire in domeniul acordarii primului ajutor pentru populația civila, comunica Noi.md cu referire la moldpres.md. Potrivit IGSU, cursul este destinat populației civile și are drept scop instruirea…

- R.Moldova a transmis cea de-a doua tranșa a lotului de ajutor umanitar acordat poporului ucrainean din partea Guvernului Republicii Moldova. Șapte camioane cu o incarcatura de aproximativ 90 tone au fost escortate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in țara vecina. Lotul umanitar include…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a organizat o activitate de teren cu scopul prevenirii incendiilor de vegetație uscata in urma majorarii semnificative a numarului focarelor de ardere inregistrate in țara. Evenimentul a avut loc in teren, intr-un lan afectat recent de flacari din localitatea…

- Un tanar programator din Romania a realizat o aplicație prin care se poate localiza cel mai apropiat adapost antiatomic utilizand localizarea in timp real. Cu ajutorul acestei aplicații se poate identifica atat adapostul antiatomic din proximitatea reședinței, cat și cele disponibile in cazul in care…

- Secretarul de stat din MAI, seful DSU Raed Arafat a declarat, vineri, ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta verifica starea adaposturilor de protectie civila. Arafat a precizat ca, din pacate, unele adaposturi din blocuri sunt utilizate cu alte scopuri: ”Eu locuiesc intr-un bloc unde are…