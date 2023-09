IGPR Infotrafic:Judetul Ialomita-Trafic reluat pe DN 2

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, in localitatea Sinesti, judetul Ialomita, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 4 victime, care urmeaza a fi investigate medical. Circulatia rutiera…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe ambele sensuri de mers ale DN 7, kilometrul 119 500 metri, localitatea Bascov, judetul Arges, unde o teava de gaze a fost sparta de un utilaj, conducta fiind golita. Valorile de trafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata partial pe DN 5, localitatea Giurgiu, pe Podul Prieteniei Giurgiu Ruse, unde un autotren a blocat total drumul, din cauza unor defectiuni tehnice. Traficul se va desfasura pe un singur fir,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 16 670 metri, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s a produs o coliziune fata spate intre 3 autoturisme, din care a rezultat ranirea unei persoane. Circulatia rutiera este restrictionata pe banda 2 a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe DN 7 Ramnicu Valcea Sibiu, la kilometrul 187 210 metri, intre Bujoreni si Calimanesti, judetul Valcea, unde s a produs o coliziune frontala intre un autoturism si un autocamion. Cele 2…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nodul rutier dintre autostrazile A 6 si A 1, in zona localitatii Balint, judetul Timis, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 1 autoturism, 1 autoutilitara si 2 autotrenuri. In urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1 Bucuresti Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, unde un autoturism a lovit parapetul si s a rasturnat pe carosabil, fara a rezulta victime. Valorile de trafic sunt ridicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Drumul National Centura Bucuresti, in zona localitatii Mogosoaia, judetul Ilfov, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat doar cu pagube materiale, in urma caruia este restrictionata prima banda, pe…