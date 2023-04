Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 4 6, Sectorul 5, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul Control din cadrul Directiei Control Intern din Inspectoratul General al Politiei Romane, prevazuta la pozitia 218…

- Inspectoratul General al Politiei Romane cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Mihai Voda nr. 4 ndash; 6, sector 5, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de sef serviciu la Serviciul Pregatire Profesionala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, prevazuta la pozitia…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de adjunct al sefului inspectoratului de politie judetean II din Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, prevazuta la pozitia 2 din statul de organizare al unitatii, cu recrutare din sursa interna. Concursul va consta…

- Noi elevi in practica la Școala de agenți de poliția din Campina Incepand de astazi și pana in luna aprilie o noua serie de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina va efectua stagiul de practica in cadrul unitații din Pitești. Cei 158 de elevi s-au prezentat, astazi, entuziaști,…

- PREGATIRE.. Mai multi elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina, judetul Prahova, vor efectua stagiul de practica la Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui. Este vorba despre 11 fete si 22 de baieti din promotia ianuarie – noiembrie 2023, care vor desfasura in perioada 27 februarie-13…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef birou la Serviciul Supravegheri operative Biroul 1 din cadrul Brigazii Operatiuni Speciale Bucuresti din Inspectoratul General al Politiei Romane, prevazuta la pozitia 4 din statul de organizare al unitatii,…

- A 22-a promoție de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Clu-Napoca a depus vineri, 24 februarie, juramantul militar. ”Jur credinta patriei mele Romania, jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii, jur sa respect Constitutia, legile tarii si regulamentele militare. Asa sa-mi ajute…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de sef birou la Biroul Pregatire Profesionala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, prevazuta la pozitia 39 a din statul de organizare al unitatii, cu recrutare din sursa interna. Concursul…