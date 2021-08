Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Poliției Orașului Odobești au retinut un barbat din localitate, banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au probat activitatea infracționala a unui barbat…

- La data de 7 iulie, in jurul orei 09.30, in baza activitatilor informativ-operative si a investigatiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Apahida au depistat un barbat in varsta de 47 de ani, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria…

- Peste doua mii de jandarmi, politisti si pompieri vor actiona, luni, pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a Arenei Nationale din Capitala, precum si pe traseele de deplasare ale suporterilor, cu prilejul desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele Frantei si Elvetiei, din cadrul…

- La data de 05 iunie a.c., in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie in varsta de 63 de ani, din comuna Tamadau Mare, județul Calarași, cu privire la faptul ca nepotul sau a fost agresat fizic. Cu ocazia verificarilor…

- Sambata, 29 mai 2021, politistii din Sebeș au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 37 de ani, din comuna Sasciori, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice. In sarcina acestuia s-a reținut…

- CLSU: Masurile de relaxare se mentin pentru perioada urmatoare.Incidenta imbolnavirilor cu noul coronavirus este in continua scadere la Constanta, motiv pentru care primarul Vergil Chitac a convocat astazi, 28.05.2021, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si a decis mentinerea masurilor de relaxare…

- ANTONIO ALESSIO LEONE SRL anunța incheierea proiectului cu titlul ”Cad” proiect nr RUE 3457 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe perioada 04-01-2021 – 29-04-2021. Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea societații…