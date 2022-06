Stiri pe aceeasi tema

- In data de 13.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.859 de persoane, dintre care 7.623 de cetateni ucraineni (in crestere cu 10,5% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.115 cetateni ucraineni (in…

- In data de 07.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.012 de persoane, dintre care 7.558 de cetateni ucraineni (in ușoara creștere cu 0,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.148 cetateni ucraineni (in…

- Peste 1,1 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul conflictului din tara vecina si pana in prezent, a anuntat vineri Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES , joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.059…

- Peste 1,1 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul conflictului din tara vecina si pana in prezent, a anuntat vineri Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat de presa, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.059 de persoane,…

- Numarul refugiaților ucraineni care au intrat in Romania in ultimele 24 de ore a crescut semnificativ fața de ziua precedenta, informeaza Poliția de Frontiera.In Romania au intrat marți 11.862 de cetațeni ucraineni, in creștere cu 20 % fața ziua de luni, cand au trecut granița 9.878 de refugiați din…

- In data de 10.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 60.644 de persoane, dintre care 6.918 de cetateni ucraineni (in creștere cu 25% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.816 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- In data de 20.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.339 de persoane, dintre care 7.704 cetateni ucraineni in crestere cu 4,8 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.538 cetateni ucraineni in crestere…