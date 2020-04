Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin ce prevede majorarea suplimentului de hrana al detinutilor in perioada Sarbatorilor Pascale, in contextul limitarii temporare a unor drepturi ca urmare a declararii starii de urgenta prin Decretul 195/2020. "Prin Decretul mentionat…

- Ziarul Unirea Daniel Zdranc: Propun CL și primariei Alba Iulia SCUTIREA de la plata TAXEI de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici care și-au intrerupt total activitatea in perioada starii de urgența Daniel Zdranc: Propun CL și primariei Alba Iulia SCUTIREA de la plata TAXEI de salubrizare pentru…

- Guvernul propune un pachet de masuri de sprijin pentru companii echivalent cu 2% din PIB. Cițu: Vom avea o situatie dificila pana in vara, fac un apel la companiile care nu sunt afectate sa plateasca la timp taxele Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta…

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat marti, 17 martie, ca in Republica Moldova in total au fost depistate 29 cazuri de infectie cu coronavirus. In 15 cazuri este vorba despre persoane care au revenit recent de peste hotare (12 - Italia, 1- Franta, 1- Marea Britanie, 1-Elvetia). In alte…

- Piata Centrala din Chisinau va fi inchisa pe o perioada nedeterminata. Anuntul a fost facut, vineri, 13 martie, de catre primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

- Presedintele Igor Dodon a lansat un mesaj critic joi, 13 februarie, la adresa unor ambasadori din statele Uniunii Europene, acreditati la Chisinau. Seful statului i-a acuzat pe unii dintre diplomati ca ar dezinforma Bruxelles-ul cu privire la activitatea Guvernului Republicii Moldova, condus de premierul…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat ca a avut o discutie cu primarul Ion Ceban pe subiectul ce tine de posibila crestere a tarifelor la calatoria cu microbuzul in municipiul Chisinau. In rezultat, s-a decis ca „nu va fi niciun fel de majorare”.

- Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat, marți, ca Ministerul Sanatații a inceput un control pentru verificari in cazul dezvaluirilor facute marți de Libertatea. Este vorba despre acuzațiile de mituire de peste un deceniu a medicilor de o companie farmaceutica din Romania, KRKA, care are și orubrica…