Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunta organizarea, in perioada 12-15 mai, a Festivalului Familiei in mai multe localitati din tara, iar in 12 mai va avea loc marsul pentru sustinerea familiei traditionale, la care Dodon si-a anuntat participarea.



”Am convocat o sedinta de lucru cu privire la organizarea unui sir de activitati cu prilejul Zilei Internationale a Familiei, marcata pe 15 mai. In urma discutiilor am convenit asupra organizarii sub egida Presedintelui Republicii Moldova a Festivalului Familiei in urmatoarele localitati ale Moldovei”, anunta Dodon pe pagina…