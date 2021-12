Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, considera ca dosarul penal in care ex-presedintele Igor Dodon a fost citat de procurori in calitate de banuit nu este altceva decat „praf in ochi”.

- Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a fost citat la Procuratura Generala pentru a fi audiat și recunoscut ca banuit intr-un dosar penal,. Solicitata telefonic, Mariana Cherpec, purtatorul de cuvant al PG, a confirmat și a declarat ca ar fi vorba despre…

- „Procedural s-a incalcat tot. Este o schema”. Astfel a calificat liderul PSRM, Igor Dodon, transferul din bani publici pentru datoria la gaz, efectuat acum cateva zile. Declarația a fost facuta la o emisiune de la Primul in Moldova. „Este schema. Procedural s-a incalcat totul. Energocom care…

