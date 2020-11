Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Ungheni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 55,11% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul acesteia, Igor Dodon, a acumulat 44,89%.

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Orhei, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 70,28% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul ei, Igor Dodon, a acumulat 29,72%.

- (update 22:40) Maia Sandu se clasat pe locul 1 la alegerile prezidențiale cu 51,38%, dupa procesarea a 1864 din numarul total de procese procesate - 2143. Pe locul 2 este situat Igor Dodon cu 48,62 la suta. Astfel, in sectorul Ciocana a caștigat Maia Sandu cu 59,59%, iar in Orhei – 70,28%. Igor Dodon…

- Circa 29 la suta dintre moldoveni au incredere de actualul șef al statului, Igor Dodon, urmat de lidera PAS, Maia Sandu, in care au incredere aproape 25% dintre cetațeni. Clasamentul este completat de Renato Usatii, Ilan Șor și Vladimir Voronin. Cel puțin așa arata datele Barometrul Electoral - ediția…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Președintele Partidului Unitații Naționale, Octavian Țicu, care a acumulat 2,01% in turul intai al scrutinului prezidențial, iși indeamna susținatorii ca in turul doi sa sprijine candidatul proeuropean. ”Țin sa mulțumesc celor peste 27 de mii de alegatori care ne-au…

