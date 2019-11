Igor Dodon îndeamnă Blocul ACUM să retragă proiectul privind Legea Procuraturii pentru a salva coaliţia "Exista inca timp pentru reflectie din partea conducerii Blocului ACUM si pentru intelegerea faptului ca procurorul general nu poate fi subordonat politic, iar coalitia nu trebuie sacrificata pe altarul ambitiilor personale. Cetatenii asteapta de la guvernare nu confruntare intre ambitii si interese partinice, ci rezultate concrete in economie, in viata sociala, in promovarea unor reforme eficiente, corecte si coerente cu conceptul de stat de drept. Avem de rezolvat multe probleme in tara, nu sa ne certam intre noi, fiindca este si iresponsabil, si imatur, dupa greutatile si riscurile comune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

