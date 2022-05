Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a ieșit cu declarații dupa ce magistrații Judecatriei Ciocana au dispus mandat de arest la domiciliu pe numele acestuia. Dodon a spus ca atat el cat și membrii familiei lui au fost intimidați. „Ma țineau noaptea cu lumina aprinsa. Au intrat in casa și mi-au speriat copii,…

- Proteste la ușa Judecatoriei Ciocana, unde magistrații examineaza demersul procurorilor privind mandatul de arest pentru 30 de zile in privința ex-președintelui Igor Dodon, dar și a cumnatului sau. Oameni, impreuna cu deputații socialiști scandeaza lozinci in susținerea fostului șef de stat și se plang…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au emis cu puțin timp in urma, un mandat de arest la domiciliu pentru 30 de zile, pe numele fostului președintele Igor Dodon. Masura de arest preventiv a fost dispusa la demersul procurorilor. {{618295}}Menționam ca marți, 24 mai, ofițerii Serviciului…

- Procurorii anticoruptie au cerut miercuri 30 de zile de arest preventiv pentru fostul presedinte (prorus) al Republicii Moldova, Igor Dodon, si cumnatul sau, Petru Merineanu, ambii retinuti cu o zi in urma, dupa mai bine de zece ore de perchezitii, intr-un dosar de coruptie, relateaza Ziarul National…

- Procuratura Anticorupție solicita judecatorilor sa permita plasarea lui Igor Dodon și a cumnatului sau Petru Merineanu, in arest preventiv pentru 30 de zile. „Procurorii anticorupție au inregistrat demersurile privind aplicarea masurii preventive sub forma de arest preventiv pe un termen de 30 zile…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reținut pentru 72 de ore, transmite Ziarul de Garda, citat de g4media.ro. Dupa aproape 11 ore de percheziții, socialistul Igor Dodon a fost scos in catușe din vila sa și plasat in detenție preventiva la Centrul Național Anticorupție. Procurorii…

- Un cetațean al Republicii Moldova, membru al unui grup criminal organizat, internațional, a fost extradat din Franța și plasat in arest. Individul a fost preluat in custodia statului de catre Procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații.

- Fostul deputat și ex-judecatorul Curții Constituționale, Artur Reșetnicov, a fost trimis in arest la domiciliu. O decizie in acest sens a fost adoptata de catre magistrații Judecatoriei Chișinau. Astfel, lui Reșetnicov i-a fost schimbata masura preventiva din arest in izolator in arest la domiciliu…