Stiri pe aceeasi tema

- Lidera mondiala a clasamentului in tenisul feminin, poloneza Iga Swiatek, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului de la Ostrava, profitand de abandonul australiencei Ajla Tomljanovic (34 WTA), care s-a retras devreme in setul al doilea. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Partidul de centru-dreapta Noua Unitate, condus de prim-ministrul in functie Krisjanis Karins, a castigat alegerile legislative de sambata, potrivit rezultatelor provizorii, cu 19% din voturi, ceea ce il pune pe seful executivului in exercitiu in postura de a conduce un nou guvern de coalitie, transmite…

- Echipa Hellas Verona a invins acasa duminica, scor 2-1, echipa Sampdoria Genoa, si a reusit prima victorie a sezonului. Intr-un alt meci echipele Spezia si Bologna au incheiat la egalitate, scor 2-2. Partidele au contat pentru etapa a cincea din Serie A Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa CS Mioveni a castigat in deplasare, vineri, in fata formatiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9 din Superliga. A fost prima victorie a argesenilor si a treia infrangere consecutiva pentru Sepsi, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa Manchester United a invins, luni seara, formatia FC Liverpool, scor 2-1, intr-un meci contand pentru etapa a treia din Premier League. Cristiano Ronaldo a fost rezerva si a fost introdus in joc in minutul 86 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Real Madrid, detinatoarea titlului, a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Celta Vigo, intr-o partida din etapa a doua a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata sambata, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Real Madrid a debutat cu victorie in noul sezon al campionatului Spaniei, dupa ce a invins, duminica, in deplasare, formatia Almeria, scor 2-1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Partidul de guvernamant si aliatii sai au castigat o "super-majoritate" la alegerile senatoriale organizate duminica in Japonia, la doar cateva zile dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, conform informatiilor aparute luni in presa locala, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la curent…