- Catalin Predoiu, ministrul desemnat al Justiției, a spus la audierea din Parlament ca de 10 ani in Romania este o lupta crancena in jurul justiției, iar confruntarile au ajuns și in magistratura, subliniind ca nu poate fi infaptuita justiția in condiții de razboi, conform Mediafax.Citește…

- Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu anunța ca va vota pentru investirea Guvernului Orban, pe motiv ca Romania nu iși poate permite sa intre intr-o criza guvernamentala.Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o…

- "Domnul Orban, din respect pentru Parlament, sa ii schimbe pe cei respinsi, pe cei 2 sau 3, si vom vedea dupa aceea daca votam la investire. Citeste si: Florin Citu dupa ce a picat votul din Parlament: "A fost un vot politic" Domnul Orban nu ne-a convins absolut deloc ca vrea sa fie un premier pentru…

- Audierea miniștrilor propuși in guvernul Ludovic Orban a inceput marți dimineața in Parlament cu Ioan Marcel Boloș (fonduri UE). Membrii comisiei s-au lansat in replici acide.Eugen Teodorovici a ridicat 'speta Barna'Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a zis ca ministrul propus a fost declarat…

- Mihai Gadea, miercuri seara, in platoul Antena 3, l-a intrebat pe Daniel Zamfir daca voteaza moțiunea de cenzura. „Nu votez”, a raspuns acesta. „Daca imi dați voie sa explic puțin ce s-a intamplat in Parlament. Dupa cum ați vazut, in toata perioada aceasta, domnul Orban, doamna Turcan spuneau:…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca Romania nu mai are guvern in aceasta perioada si ca ceea ce se intampla la Palatul Victoria este ”sinistru si arata cat de mult poate esua clasa politica romaneasca”. El afirma ca Guvernul Dragnea 3 este in moarte clinica si ca Viorica Dancila trebuie chemata…

- Deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb a transmis ca situația politica in care se zbate Romania in aceste zile este una deosebit de sensibila, ce risca sa destabilizeze credibilitatea internaționala a țarii, valoarea monedei naționale, dar mai ales sa afecteze, și mai mult decat a facut-o pana acum, veniturile…