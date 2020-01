Stiri pe aceeasi tema

- Iata analiza pe care o face Victor Ponta pe pagina sa de Facebook: ”Din 2010 și pana azi am fost prezent in fiecare an la Iași pentru Ziua Unirii 24 Ianuarie/ cateva observații “dupa 10 ani” : 1. Este prima data cand nimeni nu mai este dispus sa creada promisiunile goale : autostrada,…

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca huiduielile aparute in timpul discursului sau de la Iasi, la manifestarile organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane, arata ca "in Romania avem o democratie vie". La randul sau, premierul Ludovic Orban, huiduit și el, a susținut ca se aștepta și ca au fost…

- Klaus Iohannis a venit la manifestarile de la Iasi insotit de sotia sa, Carmen, la eveniment participand si ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Seful statului a fost intampinat de premierul Ludovic Orban si de primarul Mihai Chirica. Dupa discursurile tinute la tribuna instalata in Piata Unirii,…

- Prezent la Iasi la manifestarile organizate la 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, premierul Ludovic Orban a renuntat la discursul pe care il avea pregatit, facand o serie de promisiuni pentru ieseni. Premierul a fost luat prin surprindere de huiduielile celor aflati in Piata Unirii.

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Iasi, vineri, impreuna cu sotia sa, pentru a participa la manifestarile dedicate Micii Uniri, scrie antena3.ro. La eveniment participa si premierul Ludovic Orban si ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Presedintele Klaus Iohannis s a aflat intre aplauze si huduieli…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban vor participa, vineri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor Romane. Potrivit programului oficial anuntat de Administratia Prezidentiala, Klaus Iohannis va participa si va sustine un discurs la evenimentul care…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla vineri, 24 ianuarie, la Iasi, potrivit programului oficial anuntat de Administratia Prezidentiala.De la ora 13.00, presedintele va participa la manifestarile prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane, in Piața Unirii din Iași, unde va sustine o alocuțiune…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, joi, la Galați, ca unii oameni ii cer sa „o mai lase” cu PSD, pentru ca nu mai e așa de rau ca pe vremea lui Dragnea. „Este o mare capcana. PSD-ul a schimbat de multe ori fețele, dar niciodata nu și-a schimbat naravul”, a declarat Iohannis, anunța MEDIAFAX.Citește…