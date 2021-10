Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul Antena 1, actorul și solistul Jorge a dat lovitura cu propria linie de pijamale! Daca majoritatea vedetelor noastre, in special cele feminine, cocheteaza cu moda urbana, solistul și entertainerul a gasit o nișa deosebita și a dezvoltat o afacere de succes, propria linie de articole pentru…

- Nunți, botezuri, evenimente, inmormantari, interviuri de angajare, gratare, petreceri de sarbatori – ce au toate in comun? Este intotdeauna dificil sa ne dam seama ce sa fel de rochii de ocazie sa purtam. Ceea ce purtați pentru oricare dintre aceste ocazii depinde de atat de mulți factori: locul de…

- Studentii din caminele UPG Ploiesti ingheata in camere si fac haz de necaz. Intr-o postare publica, ei se plang de faptul ca universitatea inca nu a dat drumul la caldura. Și pentru a ilustra cat mai haios situația – una deloc placuta – studenții au postat fotografia cu un...schelet. „Sa fii la „Petrol…

- Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti va organiza cursurile in sistem online, in timp ce la seminare, laboratoare si activitati practice studentii vor fi prezenti fizic. Decizia a fost luata ca urmare a cresterii numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2, potrivit news.ro. "Cursurile universitatii…

- Povestea de dragoste dintre Eva Zaharescu și Ștefan Manolache a ajuns la final. Fiica Andreei Berecleanu este din nou singura, dupa ce fostul reporter de la „Acces Direct” s-a afișat cu alta fata. Eva și-a sarbatorit ziua de naștere in weekend, unde s-a distrat alaturi de prietenii sai. In iulie, Eva…

- Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie vine din domeniul IT, potrivit datelor platformei de recrutare bestjobs citate de news.ro . Astfel, o companie din SUA, care desfasoara activitati in Romania, cauta un inginer IT. Mai exact, un senior react JS developer, cu o experienta de cel putin…

- Un scandal s-a produs, miercuri seara, in curtea unui imobil din Bucuresti, unde 20 de persoane au fost angrenate intr-un conflict. Politistii au intervenit, 15 persoane au fost amendate, iar patru sunt cercetate pentru loviri si alte violente. In urma scandalului, o persoana a fost ranita. ”In…