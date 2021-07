Ieri, 9 iulie 2021, a avut loc ceremonia de rotire a colanului şi de schimbare a preşedintelui Rotary Club Alba Iulia Dupa un an plin din toate punctele de vedere, a venit momentul sa ne oprim și sa privim inapoi, catre toate proiectele minunate pe care le-am realizat in acest an, cu recunoștința pentru toți oamenii care ne-au fost alaturi! Ceremonia de rotire a colanului si de schimbare a presedintelui Rotary Club Alba Iulia, a avut loc vineri 9 iulie 2021 intr-un cadru distins la Domeniile Martinuzzi. Florin Secașiu a predat mandatul de Presedinte colegului sau, Gheorghe Ștef. La ceremonia oficiala au fost prezenți atat membrii clubului Rotary Alba Iulia, cat și colegi de la celelalte cluburi Rotary din județ… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

